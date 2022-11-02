Саме тому Україні потрібна перемога, а не компроміси з країною-агресоркою. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю чеському телебаченню.

Цікаво Зеленський назвав головний пріоритет для України після закінчення війни

Україні залишається лише битися

Зокрема через такі вчинки Росії Україні залишається лише битися та деокуповувати всю свою територію. Ба більше, різниця між нашими державами у тому, що Україна не хоче виходити за свої межі, їй не потрібно чуже.

Це означає, що ми не хочемо цієї війни, але ми б'ємося за себе, за нас, за Україну. А не проти когось, убиваючи людей на їхній території,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Також Президент України підкреслив, що у нас немає часу для дипломатії з Росією, адже її результати нічого не варті: в один день країна-агресорка заявляє про бажання дипломатичним шляхом зупинити війну, а на наступний запускає по мирних містах 54 ракети.

Завершення війни – не питання компромісу

Завершення війни повинно бути не питанням компромісу, а питанням перемоги. І наразі у Росії 2 шляхи: або чекати поки Україна деокупує свої території сама, і тоді буде ще багато жертв з обох сторін, або відступити за кордони нашої держави.

І потім вони можуть сказати: "Давайте шукати". Не компроміс, якесь рішення, як жити у найближчі 100 років,

– сказав Зеленський.

При цьому відступити росіяни повинні і з території Криму, адже він – також Україна. Натомість якщо Росія не вийде з Криму та інших окупованих земель України – війна не закінчиться. Це знову буде замороженим конфліктом, досвід якого в України уже є. І рано чи пізно ми будемо їх деокуповувати.

"(Якщо – 24 канал) вони залишаться там, і ми казатимемо, що це – окуповані території, а вони казатимуть, що ні, це наші території. Тож це не будуть дипломатичні переговори. Кожна сторона чекатиме, коли ми будемо готові піти й деокупувати їх. Тому це не про мир, це не про припинення війни", – заявив президент Володимир Зеленський.

Дивіться повне відео інтерв'ю Володимира Зеленського: відео

Про який масований ракетний удар йдеться

31 жовтня декількома хвилями Росія випустила по Україні пів сотні ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

У результаті атаки у Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях уламки ракет впали на цивільні об'єкти, а на Кіровоградщині вони влучили в енергетичний об'єкт.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загалом Росія атакувала 18 об'єктів у десяти регіонах, більшість з яких належить до критичної інфраструктури.

При цьому українським захисникам вдалося знищити 44 ворожі ракети.

Варте уваги – масований ракетний удар по Україні 31 жовтня: дивіться відео