"Определили следующие ответы": Зеленский рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам России
Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. В пятницу, 6 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила свои следующие шаги.
Эти атаки являются ответом на российские обстрелы энергетики. Об этом глава государства рассказал в соцсетях.
Что известно об украинском ответе?
Российские войска не прекращают бить ракетами и дронами по украинским электростанциям, теплоснабжению и гражданской логистике. Оккупанты полностью отвергли предложения партнеров по деэкскалации.
Россияне не изменяют характер своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие ответы,
– подчеркнул президент.
От отметил, что из-за этого Киев вынужден наращивать ответные систематические удары. Зеленский также поблагодарил всех задействованных подразделений за точность дипстрайков.
Президент отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости мира, ведь наше государство стремится его как можно быстрее. В то же время, руководство России должно самостоятельно осознать, что ресурс для ведения войны исчерпан.
Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если есть решение Путина остановить войну, может наступить тишина. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно быстрее. Мы этого хотим. Надо, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что дальнобойные санкции ВСУ, медстрайки и совместное давление международных партнеров формируют реальную мотивацию для остановки боевых действий.
Напомним, что украинские защитники поразили три НПЗ в Самарской, Нижегородской областях и Башкортостане. По данным аналитиков, Киев сумел вывести из строя около 10% перерабатывающих мощностей врага.