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24 Канал Главные новости "Определили следующие ответы": Зеленский рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам России
6 ноября, 19:23
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Обновлено - 19:41, 6 ноября

"Определили следующие ответы": Зеленский рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам России

Даниил Жоров

Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. В пятницу, 6 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила свои следующие шаги.

Эти атаки являются ответом на российские обстрелы энергетики. Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

Что известно об украинском ответе?

Российские войска не прекращают бить ракетами и дронами по украинским электростанциям, теплоснабжению и гражданской логистике. Оккупанты полностью отвергли предложения партнеров по деэкскалации. 

Россияне не изменяют характер своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие ответы, 
– подчеркнул президент. 

От отметил, что из-за этого Киев вынужден наращивать ответные систематические удары. Зеленский также поблагодарил всех задействованных подразделений за точность дипстрайков. 

Президент отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости мира, ведь наше государство стремится его как можно быстрее. В то же время, руководство России должно самостоятельно осознать, что ресурс для ведения войны исчерпан. 

Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если есть решение Путина остановить войну, может наступить тишина. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно быстрее. Мы этого хотим. Надо, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано, 
– подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что дальнобойные санкции ВСУ, медстрайки и совместное давление международных партнеров формируют реальную мотивацию для остановки боевых действий. 

Напомним, что украинские защитники поразили три НПЗ в Самарской, Нижегородской областях и Башкортостане. По данным аналитиков, Киев сумел вывести из строя около 10% перерабатывающих мощностей врага.

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Война России с Украиной
Владимир Зеленский Атака дронами-камикадзе
Силы обороны Украины Удары по НПЗ России