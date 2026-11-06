"Определили следующие ответы": Зеленский рассказал об ударах по нефтеперерабатывающим заводам России

Силы обороны продолжают наносить дальнобойные удары по нефтеперерабатывающей отрасли России. В пятницу, 6 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже определила свои следующие шаги.

Эти атаки являются ответом на российские обстрелы энергетики. Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

Что известно об украинском ответе?

Российские войска не прекращают бить ракетами и дронами по украинским электростанциям, теплоснабжению и гражданской логистике. Оккупанты полностью отвергли предложения партнеров по деэкскалации.

Россияне не изменяют характер своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие ответы,

– подчеркнул президент.

От отметил, что из-за этого Киев вынужден наращивать ответные систематические удары. Зеленский также поблагодарил всех задействованных подразделений за точность дипстрайков.

Президент отметил, что Украину не нужно убеждать в необходимости мира, ведь наше государство стремится его как можно быстрее. В то же время, руководство России должно самостоятельно осознать, что ресурс для ведения войны исчерпан.

Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если есть решение Путина остановить войну, может наступить тишина. Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно быстрее. Мы этого хотим. Надо, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что дальнобойные санкции ВСУ, медстрайки и совместное давление международных партнеров формируют реальную мотивацию для остановки боевых действий.

Напомним, что украинские защитники поразили три НПЗ в Самарской, Нижегородской областях и Башкортостане. По данным аналитиков, Киев сумел вывести из строя около 10% перерабатывающих мощностей врага.