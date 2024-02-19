Ситуация в Авдеевке – результат ослабления помощи Украине, и Байден это признал, – Зеленский

Украинские подразделения пришлось ввести из Авдеевки. Ситуация в городе является результатом ослабления помощи нашему государству.

Об этом в комментарии журналистам заявил Владимир Зеленский. Президент отметил, что Джо Байден уже это признал.

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"Мы все вернем обязательно"

Украинский лидер отметил, что разговаривал с Байденом, поэтому он знает детали. Зеленский отметил, что США – близкие нам союзники.

Он (Байден – 24 Канал) признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат, что вышел с Авдеевкой. Все признают, я также это понимаю. Мы хотим сохранить жизнь наших ребят,

– заявил президент.

Глава нашего государства сказал, рад, что у военного командования есть правильное взвешенное решение, это обсуждалось.

Мы вернем обязательно. Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. Это абсолютный факт, я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены ежедневно, и победа будет,

– подчеркнул Зеленский.

Кстати Битва за Авдеевку продолжается, мы делаем все возможное и невозможное, – Зеленский обратился к украинцам

Белый дом осудил бездействие Конгресса США

Накануне в Белом доме заявили, что украинские защитники были вынуждены покинуть Авдеевку из-за нехватки боеприпасов, который возник вследствие бездействия Конгресса США.

17 февраля Байден позвонил Зеленскому, чтобы подчеркнуть обязательства США поддерживать Украину накануне второй годовщины полномасштабной войны.

"Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние месяцы", – отметили в Белом доме.

Также отметили, что президент США отметил необходимость Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.

Кроме того, Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины. А еще наложение расходов на правительство страны-агрессора, чтобы привлечь его к ответственности за преступные действия.