Доверять Путину нельзя, – Зеленский заявил, что диктатор не согласится на урегулирование войны

Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что если Трамп станет президентом, будет давить на Украину. В частности, чтобы наше государство отдало часть территорий России в обмен на прекращение войны.

Украинский лидер в интервью NBC заявил, что верить Путину нельзя, передает 24 Канал. Глава государства убежден, что российский диктатор не согласится на урегулирование войны.

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Стратегия окончания войны должна базироваться не на словах Путина

Верить Путину нельзя. То, что Путин говорит, – это факт, что так никогда не будет. Я уверен, люди, которые хорошо его знают, знают, что доверять Путину абсолютно невозможно,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что стратегия окончания войны должна базироваться не на том, что говорит Путин, или еще кто-то из его окружения, а на логике справедливого окончания этой войны.

В частности, чтобы Украина осталась независимым, демократическим государством. Зеленский уверен, что в этом должны быть заинтересованы все.

"И весь политический состав Соединенных Штатов, уверен, в этом заинтересован, чтобы Украина не потеряла независимость и демократию. Заинтересованы и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп", – подчеркнул глава нашего государства.

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