Благодаря Курской операции Украина оттянула силы россиян, – Зеленский

Уже более полутора месяца продолжается операция Сил обороны в Курской области. Благодаря этой операции Украина оттянула силы врага.

Об этом рассказал президент на офрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский раскрыл первые три пункта плана победы Украины

Курская операция оттянула силы россиян

Президент отметил, что операция в Курской области выполняет свою задачу.

Мы оттянули силы врага: там 42000 россиян. Может быть, и 60 тысяч,

– заявил Владимир Зеленский.

Смотрите также Зеленский ответил, есть ли у Украины план по Крыму

Россия планировала создать буферные зоны от Востока до Севера