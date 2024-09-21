Благодаря Курской операции Украина оттянула силы россиян, – Зеленский
21 сентября 2024, 14:48Читати новину українською
Уже более полутора месяца продолжается операция Сил обороны в Курской области. Благодаря этой операции Украина оттянула силы врага.
Об этом рассказал президент на офрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Курская операция оттянула силы россиян
Президент отметил, что операция в Курской области выполняет свою задачу.
Мы оттянули силы врага: там 42000 россиян. Может быть, и 60 тысяч,
– заявил Владимир Зеленский.
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Россия планировала создать буферные зоны от Востока до Севера
- Ранее украинский лидер рассказывал, что Киев получил информацию от западных партнеров, что оккупанты хотят создать буферные зоны повсюду, от Востока до Севера Украины.
- "Готовили планы по созданию соответствующих буферных зон. А при том или ином боевом успехе они хотели захватывать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция. Может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали", – подчеркнул президент.