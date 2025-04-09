Зеленский объяснил цель ВСУ на Белгородчине

Владимир Зеленский 9 апреля рассказал о том, что делают ВСУ в Белгородской области России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что ВСУ делают в Белгородской области

О том, что Вооруженные Силы Украины действуют в Белгородской области, официально заявили совсем недавно. До того об этом писали иностранные СМИ.

Сейчас более 67 тысяч российских военных находятся на Курском направлении. Оккупанты готовились наступать на Сумщину, но ВСУ сорвали их планы.

Они заканчивали это перемещение для наступления на Сумское направление. Надо было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло россиян и не дало им сформировать россиянам наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали,

– объяснил Зеленский.

Утром 9 апреля президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Андрея Гнатова и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

"Шаги по Белгородскому направлению правильные, чтобы заставить россиян не сделать один "кулак" ни на Харьковском, ни на Сумском направлении", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, сейчас стало очевидно, что ВСУ смогли полностью наладить оборону и эффективно противодействовать россиянам на Курском направлении.

"Мы считаем, что это момент, когда заработало все в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны. При всех имеющихся сложностях", – подытожил лидер государства.

Напомним, ВСУ показали момент прорыва границы с Белгородской областью.