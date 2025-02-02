Они учатся, и это опасно, – Зеленский предупредил США об угрозе со стороны КНДР

Президент Зеленский высказался об участии северокорейцев в боях Курщины. Глава государства указал на опасность для других стран.

С декабря солдаты КНДР активно участвуют в штурмах в Курской области. Среди северокорейского контингента много потерь, поскольку подавляющее большинство солдат прибыло на войну неподготовленным, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на заявление Зеленского.

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Угроза для целого региона

Впрочем, по словам президента, северокорейские войска активно учатся на этой войне. Они получают реальный боевой опыт и осваивают критически важные военные навыки. По мнению Зеленского, это серьезная глобальная угроза.

Тактика ведения боя, стратегии использования беспилотников и навыки выживания на поле боя, полученные ими в Украине, будут возвращены в Северную Корею и интегрированы в их войско,

– подчеркнул он.

Глава государства отметил, что это представляет прямую опасность для США, Индо-Тихоокеанского региона и многих других стран.

К слову, в Курской области примерно три недели не наблюдается присутствие северокорейских войск. Уход солдат КНДР может быть связан с дезорганизованностью и отсутствием сплоченности с российскими войсками.