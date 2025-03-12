Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины

Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на идею о 30-дневном перемирии, чтобы разрушить российские нарративы, что, мол, наша страна не стремится к миру. И теперь и в США, и в Европе увидят, кто на самом деле не хочет мира, и кого надо заставлять заканчивать войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время брифинга.

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Что сказал Зеленский о 30 днях перемирия с россиянами

Украинский лидер отметил, что во время переговоров в Джидде украинская делегация имела контакт с ним, а американская с Трампом. В частности, был поднят вопрос, готова ли украинская сторона идти на шаги по тишине по всей территории. На это Украина выразила готовность.

Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили. Но мы и играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, также не будем,

– заявил президент.

Глава государства заверил, что настроен очень серьезно по вопросу перемирия, и для него важно закончить войну, которую начала против нашего государства Россия.

"Я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить Россию к окончанию войны. Поэтому моя реакция была – мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате который нам предложила американская сторона", – резюмировал Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине будут проводить только после завершения военного положения, согласно украинскому законодательству. По словам президента, никто ничего специально откладывать не будет.