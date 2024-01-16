Отдыхать спокойно не будут: Зеленский объяснил судьбу Путина и его семьи

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ никогда не простит Владимиру Путину, его окружению и всем спонсорам войны. Люди этого террора не забудут.

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не будет спокойно отдыхать в этом мире и в другом. То же касается его детей и внуков. Об этом он сказал во время выступления в Давосе 16 января.

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Что именно ждет Путина

Зеленский дал понять, что российский диктатор понесет ответственность. Президент подчеркнул, что украинцы – не террористы. Поэтому в отношении Путина будут уголовные и судебные процессы.

Он подчеркнул, что президент России должен понести ответственность, потому что иначе после этого террора будут и другие. Ведь тогда другие автократы и агрессоры поймут, что нет никаких последствий. Зеленский добавил, что никто ничего никому из убийств не простит.

Глава государства отметил, что речь идет именно о справедливости, и призвал не путать это понятие с местью. По его словам, справедливость должна быть воплощена в судебных приговорах для конкретных людей по отбыванию наказания в местах лишения свободы.

К чему стремится Путин

Президент призвал всех цивилизованных людей объединиться в помощи Украине и политической изоляции Путина. Он назвал это правильными и превентивными шагами, которые не позволят этой войне пройти через Украину и прийти в другие государства.

Как пояснил Зеленский, Путин хочет воевать и с другими странами и таким образом отвлекать россиян. Он назвал жителей страны-агрессорки рабским населением и бедными людьми.

Он (Путин – 24 Канал) не может построить рыночную экономику в России. Он не смог этого сделать. Он не смог сделать средний класс из бедных людей, дать людям наслаждаться результатом своей работы, наслаждаться своей жизнью.

– сказал украинский лидер.

По его словам, именно поэтому Путин предложил россиянам радикализм. Благодаря лживой информационной политике Кремля и развязанной против Украины войне президент страны-агрессорки нашел для российского населения "победы" в виде унижения, оккупации и уничтожения других народов.

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