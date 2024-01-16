Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін не відпочиватиме спокійно у цьому світі та в іншому. Те саме стосується його дітей та онуків. Про це він сказав під час виступу у Давосі 16 січня.

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Що саме чекає на Путіна

Зеленський дав зрозуміти, що російський диктатор понесе відповідальність. Президент наголосив, що українці – не терористи. Тому щодо Путіна будуть кримінальні та судові процеси.

Він наголосив, що президент Росії має понести відповідальність, бо інакше після цього терору будуть інші. Адже тоді інші автократи та агресори зрозуміють, що немає ніяких наслідків. Зеленський додав, що ніхто нічого нікому з вбивств не пробачить.

Глава держави зауважив, що мовиться саме про справедливість, та закликав не плутати це поняття з помстою. За його словами, справедливість має втілитися у судових вироках для конкретних людей щодо відбування покарання у місцях позбавлення волі.

Чого прагне Путін

Президент закликав всіх цивілізованих людей об'єднатися у допомозі Україні та політичній ізоляції Путіна. Він назвав це правильними та превентивними кроками, які не дозволять цій війні пройти скрізь Україну та прийти до інших держав.

Як пояснив Зеленський, Путін хоче воювати і з іншими країнами та у такий спосіб відвертати увагу росіян. Він назвав жителів країни-агресорки рабським населенням та бідними людьми.

Він (Путін – 24 Канал) не спроможний побудувати ринкову економіку в Росії. Він не зміг цього зробити. Він не зміг зробити середній клас з бідних людей, дати людям насолоджуватися результатом своєї роботи, насолоджуватися своїм життям,

– сказав український лідер.

За його словами, саме тому Путін запропонував росіянам радикалізм. Завдяки брехливій інформаційній політиці Кремля та розв'язаній проти України війні президент країни-агресорки знайшов для російського населення "перемоги" у вигляді приниження, окупації та знищення інших народів.

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