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31 июля, 19:22
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Зеленский обновил состав СНБО: кто вошел в состав и кого исключили

Андрей Шляхтин

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Рады национальной безопасности и обороны Украины

Соответствующий Указ № 677/2026 опубликован на официальном веб-портале главы государства.

Согласно документу, в состав СНБО вошли:

  • Иван Выговский – министр внутренних дел Украины;
  • Михаил Драпатый – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
  • Сергей Корецкий – премьер-министр Украины;
  • Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды Украины;
  • Денис Маслов – министр юстиции Украины;
  • Александр Поклад – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Евгений Хмара – заместитель министра обороны Украины.

Кроме того, в состав СНБО утвержден первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В то же время из Рады национальной безопасности были исключены ряд должностных лиц, ранее входивших в ее состав. Среди них – Александр Сырский, Михаил Федоров, Игорь Клименко, Юлия Свириденко и Алексей Соболев.

Связанные темы:

Михаил Драпатый
Евгений Хмара СНБО
Владимир Зеленский