Трудная ситуация со светом – в 17 регионах и Киеве: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 268 дней сражаются с российскими оккупантами. Вечером 18 ноября президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что на протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому аварийных отключений сегодня было гораздо меньше, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал о ситуации в энергетике

Зеленский отметил, что по состоянию на вечер 18 ноября в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесчина, а еще Виннитчина и Тернопольщина,

– рассказал президент.

Он добавил, что в Херсоне сегодня открыли первые 2 Пункта несокрушимости. Их в освобожденном от оккупантов городе будет больше.

"Пока налаживается электричество в городе, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть "Старлинки" и т.д. Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но мы все подключим, все восстановим", – добавил глава государства.

Смотрите фото из Пункта несокрушимости в Херсоне / Фото Кирилла Тимошенко

Зеленский отметил, что сегодня в Киеве был вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В частности, президент говорил с ним о:

энергетике,

финансовом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом,

нуждах нашего государства в финансировании до конца года и в следующем году.

"Ожидаем в этом году два транша макрофина – 2,5 миллиарда евро еще в ноябре и 0,5 миллиарда евро в начале декабря. Обсудили и новые санкции против России, которые могут быть введены на европейском уровне", – рассказал глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский пообщался с ирландскими студентами

Президент рассказал, что сегодня также пообщался со студенческим сообществом Ирландии – страны, очень принципиально поддерживающей Украину.

Хотя это нейтральная страна в военном плане, Ирландия все же крепко защищает европейские ценности и помогает нам политически и гуманитарно,

– заметил Зеленский.

Глава государства обратился к ирландцам с двумя просьбами.

Первое – продвигать на общеевропейском уровне необходимость ужесточать санкции против России.

Второе – помогать нам распространять правду о событиях в Украине и российском терроре.

"Также обратился к участникам форума безопасности в канадском Галифаксе – это один из мировых форумов безопасности. Еще раз представил украинскую формулу мира и пригласил Канаду и других наших партнеров выбрать для себя такой компонент формулы мира, в котором они могут проявить свое лидерство максимально", – добавил президент.

По его словам, именно в этом и есть смысл того, как Украина излагает свои предложения по восстановлению мира.

"Мы их разложили на элементы – то, из чего состоит российская агрессия. И делаем все, чтобы обезвредить каждый из этих элементов и чтобы через это обезвредить агрессора. Я каждый день получаю очень положительный фидбек в мире на этот наш подход – ведущие лидеры поддерживают украинскую конструктивность. И я верю, что нам удастся реализовать нашу формулу мира", – подчеркнул Зеленский.

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Глава государства поблагодарил украинских защитников

Президент рассказал, что сверхжесткие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор – никаких смягчений боев или передышек не было.

Только за вчерашние сутки отбиты около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что хочет особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области.

"Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что надо, ребята! Спасибо вам!" – заявил глава государства.

Также президент поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, защищающей Украину на Бахмутском направлении.

"Умная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают чрезвычайно полезные результаты. Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Везде отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", – подчеркнул президент.

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Президент рассказал о разговоре с Эрдоганом

Зеленский заметил, что сегодня также говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Поблагодарил за усилия по продлению нашей экспортной зерновой инициативы. Обсудили еще и подробности нашей новой гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. Надеюсь, что Турция присоединится к ее реализации. Конечно, уделили внимание и безопасности сотрудничества, и ситуации в энергетике,

– рассказал глава государства.

Он добавил, что завтра будет очень активный день и совсем не выходной. Украинское правительство ожидает новостей и возможностей для нашего государства и уже готовит для них соответствующую почву.

"А сегодня хочу сказать еще одно – поздравить. Поздравить всех сержантов Вооруженных Сил Украины с их профессиональным днем. Сегодня уже много было сказано теплых слов и в армии, и в обществе", – отметил президент.

По его словам, сержанты – это люди, которые обеспечивают реальное единство и взаимопонимание между командирами и солдатами.

"Сержантский корпус – это настоящая опора армии, и я благодарю всех наших сержантов, которые полностью отвечают этим словам. Спасибо каждому и каждой, кто сейчас служит в наших силах обороны! Спасибо всем, кто сделал защиту Украины частью своей личной судьбы! Слава нашим героям ! Вечная память и уважение тем, кто отдал свою жизнь за свободу для украинцев! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

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