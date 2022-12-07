Заседание Ставки, восстановление энергетики, ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к народу, в котором рассказал о заседании Ставки верховного Главнокомандующего и ситуации на фронте. Также он упомянул о полицейских, погибших во время проведения стабилизационных мероприятий в Херсонской области.
Глава государства констатировал, что сегодня, 7 декабря, был тяжелый день. Начал свою речь он с того, что четверо представителей силовых структур погибли из-за российских мин на Юге Украины.
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Погиб начальник полиции Черкасской области
По словам Зеленского, среди погибших силовиков есть начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко. Правоохранитель помогал коллегам разминировать территории на юге. Вместе с ним погибли:
- взрывотехник Игорь Мельник;
- Кинолог Сергей Ненада;
- Помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Пирожок.
Также еще 4 полицейских ранены – сейчас им оказывают помощь врачи. Глава государства подчеркнул, что Силы полиции вместе со всеми силами обороны нашего государства сейчас находятся на передовой. Они защищают украинцев и, к сожалению, несут потери.