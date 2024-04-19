ПВО нужна Украине, а не на складах: Зеленский обратился к гражданам и союзникам

Президент Украины прокомментировал о ракетном ударе по Днепру, отметив необходимость получения ПВО от партнеров. Владимир Зеленский также отметил, что всем пострадавшим в результате обстрелов оказывается помощь.

В пятницу вечером, 19 апреля, глава нашего государства записал традиционное обращение. Главная тема – атака российских оккупантов на Днепр и область, в результате которой есть немало погибших и пострадавших.

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Партнеры должны усиливать украинскую ПВО

По словам президента, когда Украина обращается к партнерам по системам ПВО, она это делает для того, чтобы защищать жизнь. Соответствующие установки есть на складах у союзников, но они нужны прежде всего нашему государству для защиты.

Мы в Украине ценим усилия каждого лидера, каждого государства, которые действительно активны, действительно выполняют обещания и пытаются увеличить возможности нашего воздушного щита... Тяжелый сегодня день. Ракетные удары. Днепр – просто по центру города, по обычной застройке. Дом, вокзал,

– акцентировал Зеленский.

Кроме того, глава государства вспомнил, что 19 апреля оккупанты также:

атаковали Синельниково, Кривой Рог;

нанесли удары по Никополю;

осуществили обстрелы Одесскому региону, пытаясь поразить экспорт продовольствия.

били по Донецкой, Николаевской, Харьковской области.

Много пострадавших – всем оказывается помощь, и я благодарю каждого, кто поддерживает сейчас наших людей, кто ликвидирует последствия российского зла. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,

– сказал президент.

В то же время Зеленский заявил, что именно из Днепра обратился к участникам специального заседания нашего Совета Украина – НАТО. Это было заседание на уровне министров обороны стран Альянса.

Как он отметил, все вполне конкретно: Украине нужна ПВО, и партнеры могут с этим помочь; нужна артиллерия, и это то, что есть у мира. Собственно, только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию.

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Добавим, что, вероятно, уже в ближайшие дни в США одобрят помощь для Украины, о которой говорится еще с осени 2023 года. Американский политик, лидер Республиканской партии 45 округа Нью-Йорка Борис Пинкус прогнозирует, что решение примут 20 апреля.