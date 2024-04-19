У п'ятницю ввечері, 19 квітня, глава нашої держави записав традиційне звернення. Головна тема – атака російських окупантів на Дніпро й область, внаслідок якої є чимало загиблих і постраждалих.
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Партнери мають посилювати українську ППО
За словами президента, коли Україна звертається до партнерів щодо систем ППО, аби захищати життя. Ці установки є на складах у союзників, але вони потрібні насамперед нашій державі для захисту.
Ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які дійсно активні, дійсно виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита… Важкий сьогодні день. Ракетні удари. Дніпро – просто по центру міста, по звичайній забудові. Будинок, вокзал,
– акцентував Зеленський.
Крім того, глава держав згадав, що 19 квітня окупанти також:
- атакували Синельникове, Кривий Ріг;
- завдали ударів по Нікополю;
- здійснили обстріли Одеському регіону, намагаючись уразити експорт продовольства.
- били по Донеччині, Миколаївщині, Харківщині.
Багато постраждалих – усім надається допомога, і я дякую кожному, хто підтримує зараз наших людей, хто ліквідовує наслідки російського зла. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких,
– сказав президент.