Мир слышит нашу позицию, – Зеленский записал обращение к украинцам прямо из самолета

21 мая 2023, 21:07
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Президент Владимир Зеленский посетил саммит "Большой семерки" в Японии. Вечером 21 мая он записал свое традиционное обращение к украинцам в самолете.

Глава государства отметил, что завершается очень непростая, но крайне важная неделя, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал, что в пятницу была Лига арабских государств, а в субботу и воскресенье:

  • G7 плюс Украина,
  • расширенный формат – "Семерка" плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг плюс Украина.

Интенсивно. Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… По каждому существенному для Украины пункту имеем взаимопонимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал,
– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что в эту субботу – День науки в Украине.

"Чем больше мы даем Украине возможностей, тем больше мы даем и всем, кто работает в этой благородной сфере. Я поздравляю всех наших ученых!" – подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украина была почетным участником саммита "Большой семерки"

Зеленский отметил, что сегодня в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки".

Украинская тематика – центральная, уважение ко всем украинцам – особенное. Спасибо "Семерке"!
– подчеркнул президент.

Также он рассказал о встречах с мировыми лидерами, в частности это:

  • встреча с президентом США Джозефом Байденом – Украина, как всегда, становится сильнее после переговоров;
  • содержательная встреча с лидером Индонезии;
  • встреча с президентом Республики Корея – есть потенциал для крепких отношений,
  • встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо;
  • общение с лидерами Вьетнама и Австралии;
  • переговоры с премьер-министром Японии – сотрудничество будут усиливать.

Кроме того, у главы государства была очень важна церемония и обращение в музее мира в Хиросиме.

"Наше единство с миром, наша защита для украинцев и наша сила – сила Украинского государства – будет и самым достойным почтением памяти наших людей разных поколений, чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая меняет форму, но убивает одинаково жестоко", – отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня – День памяти жертв политических репрессий, день памяти всех, кто был убит за годы советского режима.

"Не забываем, что было, не забываем, кого потеряли, и не забываем, что мы обязаны быть сильными. И будем всегда. Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.

Автор: Ольга Котів