Риски не стали больше, – Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России

Владимир Зеленский вечером 19 января обратился к украинцам на фоне угрозы со стороны России. Президент Украины призвал мыслить трезво и отличать фейки от фактов.

Зеленский решил в очередной раз напомнить украинцам, что война на Донбассе длится уже восьмой год.

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По словам президента, сейчас информационное пространство заполнено похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, что Украина якобы готова, но вроде бы нас не оставят одних.

Всю эту риторику объединяет одна вещь, один логичный вопрос: а в чем, собственно, новость? Разве это не является реальностью уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что большим стал разве ажиотаж вокруг этих рисков. Президент отметил, что сейчас активно нападают "не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у нас было постоянное ощущение тревоги". И эти нападения имеют целью ослабить Украину, чтобы принудить ее к уступкам.

"Сейчас единственный повод для паники – если после восьми лет войны мы будем поддаваться ей: снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно выдохнуть", – призвал украинский лидер.

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Зеленский также призвал украинцев не скупать гречку, а журналистов – быть средством информации, а не массовой истерии. Он добавил, что партнеры Украины должны не только говорить, что может сделать Россия, но и рассказывать, что ей за это будет.

И без абстрактных "Им это так не сойдет с рук", а называя конкретные меры, на которые готов весь мир. Украина не хочет войны, но мы должны всегда быть готовыми к ней,

– подчеркнул президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет не только мощную поддержку партнеров, но и сильную армию.

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