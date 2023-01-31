Новые реформы, движение в ЕС и кадровые решения: Зеленский обратился к украинцам

Украина готовится к евроинтеграционной неделе и ожидает новых решений от партнеров. Кроме этого, на страну ждут новые реформы.

Об этом в вечернем видеообращении 31 января сказал президент Владимир Зеленский.

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"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной", – сказал президент.

Полное обращение президента: смотрите видео

Движение в Евросоюз

Зеленский отметил, что Украина ожидает новостей от партнеров в Евросоюзе. Они продемонстрируют уровень взаимодействия между нашими институтами и ЕС и покажут прогресс.

Прогресс, который очевидно – даже несмотря на полномасштабную войну, – подчеркнул Зеленский.

Что известно о новых реформах

Президент сегодня провел совещание с международным блоком правительства и Офиса. Они готовят позиции для переговоров с представителями ЕС.

"И очень важно – готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности – сделают их более прозрачными и эффективными. Но и эти детали – впоследствии, по результатам соответствующих встреч", – анонсировал Зеленский.

Россия должна утратить надежду на реванш

Кроме того, президент провел несколько совещаний с военными и руководителем разведки. На встречах проработали положение дел по всем основным оперативным направлениям и в перспективе. Зеленский заверил, что Украина готова ответить на попытку русского реванша.

Президент поблагодарил всех союзников за поддержку. Он подчеркнул, что только проигрыш России даст миру долговременный мир.

"Наши силы обороны, государственные власти, партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию", – рассказал президент.

Разговор с Трюдо и попытки России политизировать спорт

Зеленский пообщался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и рассказал об актуальной ситуации на фронте. В ходе диалога говорилось об усилении оборонного взаимодействия, санкциях против России и возможности изоляции страны-оккупантки.

Благодарю Джастина за понимание нашего призыва к международным олимпийским структурам о недопустимости любых уступок государству-террористу. Олимпийское движение и международный спорт должны быть защищены от привычных попыток России политизировать спорт – мы это видели не раз в разное время, – сообщил президент.

Он объяснил, что таким образом захватчики оправдывают террор. Свободный мир не может им это позволить, хотя, как отметил Зеленский, спортивные бюрократы готовы закрыть глаза на реальность.