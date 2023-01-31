Про це у вечірньому відеозверненні 31 січня сказав президент Володимир Зеленський.

До теми Франція передає додаткові Caesar, Польща не веде перемовин щодо F-16: хронологія 342 дня війни

"Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна – ЄС, який заплановано на цей тиждень. Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова – євроінтеграційним", – сказав президент.

Повне звернення президента: дивіться відео

Рух до Євросоюзу

Зеленський зазначив, що наразі Україна очікує новин від партнерів у Євросоюзі. Вони продемонструють рівень взаємодії між нашими інституціями та ЄС та покажуть прогрес.

Прогрес, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну, – наголосив Зеленський.

Що відомо про нові реформи

Президент сьогодні провів нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу. Вони готують позиції для переговорів із представниками ЄС.

"І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими. Але й ці деталі – згодом, за результатами відповідних зустрічей", – анонсував Зеленський.

Росія має втратити надію на реванш

Крім цього, президент провів кілька нарад із військовими та керівником розвідки. На зустрічах опрацювали стан справ на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Зеленський запевнив, що Україна готова відповісти на спробу російського реваншу.

Президент подякував всім союзникам за підтримку. Він наголосив, що лише програш Росії дасть для світу довготривалий мир.

"Наші сили оборони, державна влада, партнери – ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію", – розповів президент.

Розмова із Трюдо та намагання Росії політизувати спорт

Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та розповів про актуальну ситуацію на фронті. Під час діалогу мовилось про посилення оборонної взаємодії, санкції проти Росії та можливості ізоляції країни-окупантки.

Дякую Джастіну за розуміння нашого заклику до міжнародних олімпійських структур щодо неприпустимості будь-яких поступок державі-терористу. Олімпійський рух та міжнародний спорт мають бути захищені від звичних намагань Росії політизувати спорт – ми це бачили неодноразово в різний час, – повідомив президент.

Він пояснив, що таким чином загарбники виправдовують терор. Вільний світ не може їм дозволити це, хоч, як зазначив Зеленський, спортивні бюрократи готові заплющити очі на реальність.

Діалог з Бельгією

Також Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо та висловив вдячність за новий потужний оборонний пакет. Політики обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, санкції проти Росії.

"Говорили й про взаємодію в захисті спорту та олімпійського руху від пропаганди терору", – додав Зеленський.