Заседание Ставки, "Рамштайн" и итоги поездки в Европу: Зеленский обратился к украинцам

Проходят 355 сутки полномасштабной войны России против Украины. Вечером 13 февраля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинским.

Глава государства отметил, что дипломатическая активность Украины сейчас очень высока. Почти каждый день есть новые договоренности, сообщает 24 Канал.

Интересно Польша передала Украине более 200 постсоветских танков и обещает больше Leopard, – Моравецкий

Президент провел заседание Ставки

Зеленский отметил, что сегодня был очень насыщенный день – и внутренней тематикой, прежде оборонной и безопасной, и внешнеполитической. В частности, он провел заседание Ставка Верховного главнокомандующего, где заслушал доклады командующих направлениями, Главнокомандующего, руководителей разведки.

Защита Донбасса и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставке оружия, снарядов и всего, что придает нашим воинам силы и стойкости,

– отметил глава государства.

Также он представил новых руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел – Василия Малюка и Игоря Клименко.

"Уверен, что они оба – на своих местах. Там, где они действительно полезны для государства. Поблагодарил их, что они с первых минут войны – на войне. Вместе со своими коллегами. У них уже есть значительные результаты в защите государства, и они точно будут еще большие достижения на новых должностях", – заявил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского