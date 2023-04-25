Последствия новых обстрелов и трибунал для оккупантов: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 25 апреля президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства подчеркнул, что мир знает, что Россию можно остановить, сообщает 24 канал. И это общий интерес.

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Россияне обстреляли Харьковщину и Херсонщину

Президент рассказал, что в течение дня сегодня шел разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300.

По обычной гражданской застройке. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и близлежащие дома. Россия убила этим ударом две женщины. Мои соболезнования родным и близким погибших… Десять человек были ранены – им оказывается необходимая помощь,

– отметил Зеленский.

По его словам, в общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны также разрушены или повреждены оккупантами.

"Сегодня же в Херсонской области ударом российской авиации была разрушена церковь. В селе Кизомис Белозерской общины. Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов" , – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня в Крыму оккупанты также ворвались в дом одного из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитника и гражданина Украины Абдурешита Джеппарова. Где он сейчас находится и что с ним – неизвестно.

"Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других регионах, оккупированных Россией", - подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Россию можно остановить

Зеленский подчеркнул, что никто и нигде не может чувствовать себя безопасно, пока агрессор не разбит.

Это то, что каждый день в Украине доказывает все то, что российские войска и спецслужбы оккупанта делают на нашей земле против наших людей. Это то, что они мечтают принести на земли других народов. Весь мир это знает,

– заявил президент.

По его словам, также мир знает, что Россию можно остановить.

"Это общий интерес. Остановить силой наших воинов на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, т.е. санкциями, которые требуют постоянного усиления, а также нашей совместной работой ради справедливости", – подчеркнул. глава страны.

Он добавил, что каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в новом Нюрнберге по решению и тем:

кто уничтожает жизнь и людей,

у кого ракеты используются против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей.

"Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Потому что все остальное – это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственно мира", – подчеркнул украинский лидер.

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Первый санкционный план выполнили более чем на 70%

Зеленский рассказал, что сегодня международная санкционная группа экспертов, возглавляемая Андреем Ермаком и Майклом Макфолом, представила документ об ужесточении санкций против России. Первый такой санкционный план выполнили более чем на 70%.

Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности из-за полного исключения из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну.

– отметил президент.

По его словам, этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира как политических, так и общественных, бизнесовых. В нем говорится о санкциях против:

российского нефтегазового сектора,

атомной отрасли,

абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже применяемые ограничения.

"Это необходимая самозащита международного правопорядка", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, глава государства провел очередное заседание Ставки.

"Командующие, Главком, разведка, Министерство обороны. Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, нашим возможностям активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о "Рамштайне" и дальнейшей коммуникации с нашими партнерами", – отметил Зеленский.

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Президент рассказал о совещании по восстановлению экономики

Зеленский отметил, что сегодня также состоялось совещание по экономическому восстановлению Украины.

Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда по восстановлению. Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода,

– заметил президент.

По его словам, уже понятно, что результатом победы Украины станет ее возможность быть реальным поставщиком безопасности для всех партнеров и всех в мире, ценящих международный порядок, основанный на правилах.

"Новые стандарты безопасности, которые мы воплотим в нашей жизни: в нашей инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной областях, в нашем производстве – все это можно будет масштабировать в других частях света", – заявил глава государства.

Он добавил, что так же говорится об украинских системах защиты, оружия, опыте украинцев, приобретенный в противостоянии российскому террору. Все это будет работать на глобальный мир и на то, чтобы никто в мире никогда не повторил российских преступлений.

"Слава каждому нашему воину, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах! Отдельно я хочу сегодня отметить 80-ю десантно-штурмовую бригаду. Молодцы, ребята! Спасибо вам за решительность при уничтожении оккупанта в Бахмуте! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.