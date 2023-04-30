Поставка обещанного оружия от Франции и изоляция России: Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники продолжают героически защищать государство от российских захватчиков. Вечером 30 апреля президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора, сообщает 24 Канал.

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Пограничники первыми дали бой оккупантам

Президент отметил, что сегодня в Украине отмечается профессиональный День воинов-пограничников.

Они дали первый бой оккупанту на Востоке, они надежно держат границу – от Волыни до Харьковщины, и они обязательно вернутся во все пункты нашей государственной границы на Донбассе и в Крыму,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, обязательно наступит день, когда снова будет вполне обычным делом украинский пограничный контроль для пассажиров в международных аэропортах украинских Донецка и Симферополя.

"Оккупанту точно не удастся отобрать у нас мир, который является естественной частью украинского менталитета… Мир и стремление к свободе – для всего нашего государства, для всех наших регионов, городов и общин. Обязательно его обретем", – отметил украинский лидер.

Глава государства особо отметил воинов-пограничников:

тех, кто вместе с Силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в боях на Донбассе, на самых тяжелых направлениях – Марьинском, Бахмутском, Лиманском,

бойцов Луцкого пограничного отряда, защищающих Авдеевское направление,

тех, кто воюет на южных направлениях и всегда эффективно "минусует" оккупантов,

воинов Харьковского, Сумского и Черниговского отрядов, защищающих границу Украины с государством-террористом,

тех, кто укрепляет украинскую границу на Волыни, Ровненщине, Житомирщине и Киевщине.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент побеседовал с Макроном

Зеленский рассказал, что сегодня он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор был, как всегда, продолжительным и содержательным.

Координируем наши позиции – чтобы дать еще больше силы нашим воинам и ускорить завершение войны нашей победой. Я благодарен Франции и Эммануэлю лично за поддержку нашего государства, наших людей,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас, в этом разговоре, Макрон подтвердил для Украины поставки именно того, о чем Зеленский просил в прошлом разговоре.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Спасибо за этот пакет вооружений!" – подчеркнул глава государства.

По его словам, очень важно, чтобы:

Россия получала постоянно сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора,

как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор.

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Глава государства поблагодарил партнеров

Зеленский поблагодарил каждого, кто:

помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любые поставки им оружия и его компонентов,

работает для блокирования ВПК России и усиления оборонных возможностей всей Европы.

По итогам этой недели президент особо поблагодарил партнеров:

Данию – за "Цезари";

– за "Цезари"; Словению – за бронетехнику;

– за бронетехнику; Испанию – за танки;

– за танки; Германию – за дополнительные оборонные намерения относительно бронетехники и снарядов, а также за ПВО,

– за дополнительные оборонные намерения относительно бронетехники и снарядов, а также за ПВО, Америку – за финансирование в объеме 1 миллиард 250 миллионов долларов для поддержки украинского бюджета и стойкости;

– за финансирование в объеме 1 миллиард 250 миллионов долларов для поддержки украинского бюджета и стойкости; Нидерланды – за решение парламента насчет тренировки украинских воинов на современных западных системах;

– за решение парламента насчет тренировки украинских воинов на современных западных системах; Италию – за активность ради скорейшего восстановления нашего государства;

– за активность ради скорейшего восстановления нашего государства; Хорватию – за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях.

По его словам, обязательно в максимальном единстве, сохраняя принципиальность для защиты общих ценностей и быстро выполняя оборонные договоренности – в Украине, Европе и мире, – удастся восстановить справедливый мир и не дать России затянуть войну.

"Слава всем, кто в бою ради Украины! Светлая память всем нашим героям разных времен, отдавших свою жизнь за независимость! Слава Украине!" – подытожил глава государства.