Возвращение защитников "Азовстали" и присвоение звания павшему Герою: обращение Зеленского

Силы обороны продолжают сдерживать российское нашествие. Вечером 6 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства рассказал, что сегодня глава правительства и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камилы, сообщает 24 Канал.

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Президент поздравил бойцов с Днем пехоты

Зеленский отметил, что сегодня важный день для воинов – День украинской пехоты.

Это профессиональный праздник защитников и защитниц, который всегда заслуживает особого внимания. Самая многочисленная составляющая Сухопутных войск. Те, чья устойчивость важнейшая для обороны. Те, чья результативность особенно важна,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня имел честь поздравить украинских пехотинцев, передать государственные награды бойцам и почетные награды бригадам за мужество и отвагу, в частности:

10-й отдельной горно-штурмовой бригаде,

14-й отдельной механизированной,

56-й отдельный мотопехотной.

"Спасибо вам, воины, за вашу результативность! Спасибо каждому и каждой, кто имеет честь служить в украинской пехоте!" – подчеркнул глава государства.

Также президент передал орден "Золотая Звезда" родным Героя – погибшего в бою капитана Валерия Глебова. Боец был командиром мотопехотной роты мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Этот шеврон, шеврон Героя Украины, мне передала его дочь Виктория. Я буду беречь его. Это большая честь для меня", – заметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Украина вернула 45 защитников Мариуполя

Глава государства рассказал, что также сегодня удалось вернуть из российского плена еще 45 наших воинов – 42 защитника Украины и 3 защитницы, оборонявших "Азовсталь".

Нацгвардейцы. 35 рядовых и сержантов, десять – офицеры. Мы должны вернуть и вернем всех наших людей из российской неволи! Я благодарю нашу команду, которая занимается обменами. Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Лубинец. Спасибо, ребята!

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский встретился с представителями штата Юта – одного из сильнейших штатов Америки.

"Мы обсудили наше взаимодействие, и это хороший пример того, как конкретный штат может помогать защищать свободу и людей. Гуманитарная поддержка, помощь восстановлению, политическое взаимодействие. У нас есть достаточно возможностей, чтобы работать вместе ради общих интересов украинцев и американцев", – подчеркнул украинский лидер.

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Глава государства поздравил Чарльза III с коронацией

Зеленский рассказал, что сегодня глава правительства и первая леди представляют Украину в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камиллы.

От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветания и общих с нами побед,

– заявил президент.

По словам главы государства, для него было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне – он помнит тот разговор и искреннюю эмоцию монарха к Украине и украинцам.

"И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам! Спасибо каждому и каждой, кто помогает защищать жизнь и свободу! Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.