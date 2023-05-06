Глава держави розповів, що сьогодні очільник уряду та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулась коронація Короля Чарльза III та Королеви Каміли, повідомляє 24 Канал.

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Президент привітав бійців з Днем піхоти

Зеленський зазначив, що сьогодні важливий день для воїнів – День української піхоти.

Це професійне свято захисників і захисниць, яке завжди заслуговує на спеціальну увагу. Найчисленніша складова Сухопутних військ, ті, чия стійкість найважливіша для оборони. Ті, чия результативність особливо важлива,

– зауважив український лідер.

Він додав, що сьогодні мав честь привітати українських піхотинців, передати державні нагороди бійцям і почесні відзнаки бригадам за мужність і відвагу, зокрема:

10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді,

14-й окремій механізованій,

56-й окремій мотопіхотній.

"Дякую вам, воїни, за вашу результативність! Дякую кожному й кожній, хто має честь служити в українській піхоті!" – наголосив глава держави.

Також президент передав орден "Золота Зірка" рідним Героя – капітана Валерія Глєбова, який загинув у бою. Боєць був командиром мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Цей шеврон, шеврон Героя України, мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене", – зауважив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Україна повернула 45 оборонців Маріуполя

Глава держави розповів, що також сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 45 наших воїнів – 42 захисники України й 3 захисниці, які захищали "Азовсталь".

Нацгвардійці. 35 рядових і сержантів, десять – офіцери. Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі! Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Дякую, хлопці!

– заявив президент.

Окрім цього, Зеленський зустрівся з представниками штату Юта – одного з найсильніших штатів Америки.

"Ми обговорили нашу взаємодію, і це гарний приклад того, як конкретний штат може допомагати захищати свободу й людей. Гуманітарна підтримка, допомога відновленню, політична взаємодія. Ми маємо достатньо можливостей, щоб працювати разом заради спільних інтересів українців та американців", – наголосив український лідер.

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Глава держави привітав Чарльза III з коронацією

Зеленський розповів, що сьогодні голова уряду та перша леді представляють Україну в Сполученому Королівстві, де відбулася коронація Короля Чарльза III та Королеви Камілли.

Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу III довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог,

– заявив президент.

За словами глави держави, для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні – він пам’ятає ту розмову та щиру емоцію монарха до України й українців.

"І дякую за підтримку! Дякую всім британцям! Дякую кожному й кожній, хто допомагає захищати життя та свободу! Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!" – підсумував український лідер.