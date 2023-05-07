Зеленский анонсировал мощную помощь для защиты неба и контрнаступления: обращение президента

Силы обороны уже 438 дней героически сдерживают нашествие российских оккупантов. Вечером 7 мая президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что завершается очень плодотворная для Украины неделя, сообщает 24 Канал. В эти дни продолжается активная подготовка к новым мероприятиям в мае и июне.

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Президент рассказал о подготовке мероприятий в июне

По словам Зеленского, следует сделать время до июня не менее плодотворным как в снабжении оружием для украинских воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с партнерами нашего государства.

Подготовили важную для общества законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкционных решений против агрессора. Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что на этой неделе разные партнеры проявили себя в помощи Украине и украинцам:

от Соединенных Штатов до Новой Зеландии,

от Нидерландов и Бельгии до Хорватии,

страны Северной Европы – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия.

"Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!" – подчеркнул глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Зеленский анонсировал новую помощь

Президент рассказал, что с другими партнерами очень детально прорабатывают новые шаги в помощи Украине. Их ожидают в ближайшее время – именно того, что нужно для нашей силы на передовой, защиты неба, правосудия против террористов и более быстрого восстановления мира для всей украинской земли.

О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу,

– заявил Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы мир:

знал о каждом факте российского террора против украинцев,

говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как украинцы защищают жизнь.

"Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов! Постоянный российский террор против Никополя, жестокие обстрелы Херсона и области, удары по Харькову и области, террор против сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ад на Донетчине", – отметил украинский лидер.

По его словам, только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли 9 украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей.

"Мои соболезнования родным, близким погибших. Безопасность – это главная мишень для России. Как в нашем государстве, так и повсюду в Европе, повсюду в свободном мире. Уничтожать безопасность, нести смерть и хаос – это все, что делает государство-террорист", – подчеркнул глава государства.

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Глава государства отметил украинских бойцов

Зеленский заметил, что все, кто помогает Украине возвращать безопасность, укрепляет партнерства между странами в Европе ради безопасности и общей силы, а также все, кто оказывает давление на государство-террориста, являются защитниками мира.

Я благодарю каждого и каждую в мире, кто с Украиной, кто поддерживает наших воинов! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах!

– подчеркнул президент.

Он особо отметил:

3-ю отдельную штурмовую бригаду, 24-ю отдельную механизированную бригаду за успешное уничтожение террористов в Донецкой области;

57-ю отдельную мотопехотную бригаду, 93-ю механизированную бригаду за героическую защиту позиций и образцовую стойкость;

десантников "Семьдесятдевятки" и артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь" за отвагу и мощь на Таврическом направлении;

бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и морпехов 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"Благодарю каждого нашего воина, спасибо каждому и каждой за каждый успех на поле боя! Слава вам, украинские герои! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.