Заваренные укрытия в Киеве и производство ПВО в Украине: новое обращение Зеленского

Силы обороны уже 464 дня мужественно отражают атаки врага. Вечером 2 июня президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства подвел итоги дня. В частности, он рассказал, что провел заседание Ставки, сообщает 24 канал.

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Президент рассказал о заседании Ставки

Зеленский отметил, что на заседании Ставки, в частности, обсуждали неотложные вопросы безопасности.

Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране. Ответственные – министры Камышин и Клименко. К сожалению, и сегодня, после всего, киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий,

– заметил украинский лидер.

По его словам, люди сообщают не просто о закрытых укрытиях, а о:

заваренные входы в укрытие,

отсутствие укрытий вообще в некоторых частях города.

Президент подчеркнул, что такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то оправданиями.

"Обсудили на Ставке и все детали относительно нашей ПВО – ее дальнейшего развития, поставок и производства в Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией "Патриотов" и коалицией современных истребителей – ежедневно активно", – заявил глава государства.

Он добавил, что максимум внимания уделили ситуации на передовой – во всех тех точках, где сейчас жестче всего.

"Не буду говорить об этом подробнее: действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, которые с севера до юга нашего государства накапливают силу", – сообщил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Эстония поддерживает членство Украины в НАТО

Зеленский рассказал, что сегодня также провел переговоры с прибывшим в Киев президентом Эстонии Аларом Карисом. Прежде говорили о безопасности:

то, что касается украинской защиты сейчас,

долгосрочную безопасность.

По словам президента, Эстония принципиально помогает Украине оружием, техникой, поддерживает движение нашего государства в НАТО и в целом понимает, насколько важно, чтобы украинцы именно сейчас и именно одержали победу над рашизмом.

Это важно для каждого народа, соседствующего с государством-террористом. Уверен: мы дадим эту безопасность – такую необходимую, мы дадим Украине, всей Европе и свободному миру победу над российской агрессией,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что заслуживает внимания и развития сотрудничества с Эстонией путем экспорта украинских цифровых решений.

"Раньше именно из Эстонии украинцы брали пример в развитии цифровых решений. А сейчас мы вышли на такой уровень, когда уже на базе нашего украинской Дии будет создано государственное приложение в Эстонии. То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства", – заявил глава государства.

В ходе переговоров лидеры также общались о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в цифровизации.

"И, кстати, сделаю такой анонс: Дия поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских – в Латинской Америке и Африке", – сообщил Зеленский.

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Глава государства отметил военных

Президент провел несколько продолжительных и содержательных совещаний по формированию украинской комплексной политики на перспективу. В частности, относительно:

того, что касается дальнейшей трансформации государства,

то, что касается участия Украины в глобальных процессах.

Как всегда, готовим новости и решения, которые дадут Украине и украинцам еще больше крепости. Спасибо всем, кто помогает нашему государству! Слава всем нашим воинам! Каждому и каждому, кто сейчас в бою ради Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства особо отметил:

92-ю отдельную механизированную бригаду, которая чрезвычайно стойко защищает Сватовское направление и удачно отражает вражеские атаки, двигаясь вперед;

110-ю отдельную механизированную бригаду за храбрость и ваше умение мощно уничтожать оккупантов на Авдеевском направлении;

пограничников, которые с честью защищают государство на передовой вместе со всеми Силами обороны и безопасности – Львовский, Донецкий, Житомирский пограничные отряды, которые сражаются на фронте, а также активно противодействующие "Шахедам" бойцы Черниговского пограничного отряда.

"Скорость и меткость наших воинов критически важны. Спасибо вам, воины, за вашу скорость и за вашу меткость! Подписал сегодня указы о награждении наших воинов государственными наградами. 263 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Слава всем нашим героям! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.