Глава держави підбив підсумки дня. Зокрема, він розповів, що провів засідання Ставки, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про засідання Ставки

Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки, зокрема, обговорювали нагальні безпекові питання.

Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні. Відповідальні – міністри Камишін і Клименко. На жаль, і сьогодні, після всього, кияни знов і знов публікують інформацію про недоступність укриттів,

– зауважив український лідер.

За його словами, люди повідомляють не просто про зачинені укриття, а про:

заварені входи в укриття,

відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста.

Президент наголосив, що такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями.

"Обговорили на Ставці й усі деталі стосовно нашої ППО – її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємося коаліцією "Патріотів" та коаліцією сучасних винищувачів – щодня активно", – заявив глава держави.

Він додав, що максимум уваги приділили ситуації на передовій – у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше.

"Не буду говорити про це детальніше: дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу", – повідомив президент.

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Естонія підтримує членство України в НАТО

Зеленський розповів, що сьогодні також провів переговори з президентом Естонії Аларом Карісом, який прибув у Київ. Передусім говорили про безпеку:

те, що стосується українського захисту зараз,

довгострокову безпеку.

За словами президента, Естонія принципово допомагає Україні зброєю, технікою, підтримує рух нашої держави в НАТО та загалом розуміє, наскільки важливо, щоб українці саме зараз і саме на своїй здобули перемогу над рашизмом.

Це важливо для кожного народу, який є сусідом держави-терориста. Впевнений: ми дамо цю безпеку – таку необхідну, ми дамо Україні, всій Європі та вільному світу перемогу над російською агресією,

– підкреслив український лідер.

Він додав, що заслуговує уваги й розвиток співпраці з Естонією шляхом експорту українських цифрових рішень.

"Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень. А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української Дії буде створено державний застосунок в Естонії. Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства", – заявив глава держави.

Під час переговорів лідери також спілкувалися про подальшу співпрацю, зокрема в цифровізації.

"І, до речі, зроблю такий анонс: Дія допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських – у Латинській Америці та Африці", – повідомив Зеленський.

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