Все "Петриоты" работают, а ВСУ двигаются вперед: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов. Поздним вечером 18 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства подчеркнул, что кто бы там в России ни рассказывал о якобы уничтожении украинских "Петриотов", все они есть, работают и сбивают российские ракеты, сообщает 24 Канал.

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Президент поблагодарил украинских воинов

Зеленский отметил, что завершается очень важная неделя для обороны Украины, движения вперед и наступательных действий Сил обороны.

И самое время поблагодарить всех наших воинов. Тем, кто отличился именно на этой неделе,

– подчеркнул украинский лидер

Он поблагодарил бойцов на наиболее жестком Таврическом направлении:

морпехов 35 отдельной бригады,

десантников "Семьдесят девятки",

130 отдельный разведбат,

68 отдельную егерскую бригаду,

23 отдельную механизированную бригаду,

артиллеристов 44 бригады.

"Особенно отмечу роту ударных беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады во главе с главным сержантом Рустамом Мустафаевым. Спасибо за результат, воины! Экипаж бронированной машины разминирования 70-го отдельного полка поддержки – старший сержант Николай Никандров и младший сержант Роман Лисин. Молодцы, ребята!" – подчеркнул глава государства.

Также президент поблагодарил:

Нацгвардию – особо отметили главного сержанта Василия Ковилина и командира взвода Дениса Зеленого, 4-й батальон оперативного назначения 1-й Президентской бригады Нацгвардии, выполняющих задачи на Луганщине, под Белогоровкой.

Пограничников – особо отметили Луцкий и Львовский пограничные отряды: старшего солдата Василия Куцика, очень эффективного в отражении штурмов на Авдеевском направлении, а также сержанта Вадима Дружину, который успешно "минусирует" солдат и технику врага на Северском направлении.

Защитников неба, которые за неделю совершили более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Спасибо, наши пилоты! За 7 дней уничтожено почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. А отдельно отмечу защитников неба Киевщины. 96-я Киевская зенитная ракетная бригада Воздушных сил – спасибо! Все "Калибры" и "Кинжалы" во время этих атак были уничтожены, а значит, жизнь наших людей была спасена", – заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Все "Петриоты" работают

Президент подчеркнул, что кто бы там в России рассказывал, будто украинские "Петриоты" уничтожены, все они есть, работают и сбивают российские ракеты.

И сбивают максимально эффективно. Ни один "Петриот" не уничтожен!

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все видели, как проходил визит делегации лидеров и представителей стран Африки в Украину, а затем в государство-террорист. Они имели возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто действительно сам по себе война.

"Это было очень четко. Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидно: нет альтернативы формуле мира. Хорошо, что мир все лучше слышит и видит", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, единственное, что должно оккупантов сейчас волновать, – как подготовить российское общество к тому, что они будут терять все то, ради чего уничтожают будущее своего государства.

"Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед. Был на этой неделе "Рамштайн", и главное – это скорость поставки", – заметил Зеленский.

Он отметил, что на следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами – именно ради украинского движения, оружия и того, чтобы у воинов Сил обороны было все необходимое.

"Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою, на позициях и на боевых постах! Я благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.