За сутки Кремль потерял несколько городов-миллионников: новое обращение Зеленского

Украинские защитники продолжают героически отражать российские атаки. Вечером 24 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня день, когда точно не должно быть тишины и нужно лидерство, сообщает 24 Канал. Сегодня мир увидел, что хозяева России вообще ничего не контролируют.

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В России происходит полный хаос

Зеленский заявил, что в России – полный хаос, полное отсутствие какой-либо предсказуемости.

И это на российской территории, которая нашпигована оружием. Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то ультиматумы, какую-то силу он пытался показать. 22-й год показал, что он перепутал – перепутал с силой свои иллюзии и ложь, которой его кормят,

– отметил президент.

По его словам, в Кремле способны пойти на любой террор и любую глупость, но не могут обеспечить и процент необходимого контроля.

"И это они – реальная проблема. За сутки они потеряли несколько своих городов-миллионников и показали всем российским бандитам, наемникам, олигархам и любому другому, как это там легко – захватывать российские города и, вероятно, арсеналы с оружием", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого русского хаоса. Все действия лидеров сейчас могут быть историческими.

"Каждое слово журналистов – на вес золота. Надо четко называть источник проблемы. И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире подвергается иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль, то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса – еще более опасного. Мы все знаем решение", – заметил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео