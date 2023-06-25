Минирование оккупантами ЗАЭС и деструктивные процессы в России: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны уже 487 дней отражают атаки противника. Поздним вечером 25 июня президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства рассказал, что только что завершил серию международных разговоров – с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает 24 Канал.

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О чем Зеленский говорил с лидерами

Президент отметил, что сегодняшние переговоры были положительными и очень нужными именно сейчас для всех украинцев.

"Первое. Конечно, мы обсудили боевые действия на передовой, наши активные действия. Я поблагодарил партнеров за оказанную поддержку – она очень весома и реально помогает нашим воинам двигаться вперед", – заявил Зеленский.

По его словам, сейчас российские оккупанты несут потери, которые Украине и нужны. Ведь любая их потеря – это долгосрочное усиление свободы.

Обсудили и дальнейшее укрепление украинских воинов, и я благодарю партнеров за понимание наших потребностей – дальнобойных потребностей. Особенно я благодарен Президенту Байдену и Соединенным Штатам за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочего,

– сообщил украинский лидер.

Также в ходе переговоров обсудили ситуацию на Запорожской атомной станции.

"Внимание мира к существующей российской угрозе на Запорожской станции, к сожалению, пока недостаточно. Как была недостаточной и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательную попытку российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге", – отметил глава государства.

Он рассказал партнерам информацию, которая есть у украинской разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден.

"Должны и обязаны сделать – все вместе в мире - вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что чем дольше продолжается российская агрессия, тем большую деградацию вызывает она и в самой России.

"Одно из проявлений такой деградации – то, что российская агрессия постепенно возвращается в родную гавань. Мы обменялись в разговорах с лидерами оценками того, что происходит в России. Видим развитие ситуации одинаково и знаем, как реагировать", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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До саммита НАТО осталось 15 дней

Глава государства отметил, что очень важные встречи прошли сегодня в Копенгагене.

"Формат политических советников. Команда Офиса – Андрей Ермак, а также Андрей Сибига, а также Игорь Жовква – встретилась с политическими советниками лидеров Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза. Приближаем реализацию Формулы мира, и для этого привлекаем самый широкий круг партнеров", – сообщил президент.

По его словам, неизменным топ-приоритетом являются и отношения с Евросоюзом – еженедельно Украина добавляет почву для обретения полноправного членства.

Остается всего лишь 15 дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе, и мы делаем все, чтобы саммит имел реальное содержание. Сильное содержание. Позитивные решения для Украины в Вильнюсе – это единственно возможные положительные решения для нашей общей безопасности в Европе и в целом в Альянсе,

– заявил Зеленский.

Зеленский поблагодарил:

всех, кто поддерживает Украину,

Байдена, Конгресс, обе партии и всех американцев за историческое укрепление свободы в мире,

Трюдо и всех канадцев за неизменную поддержку,

Дуду и каждого в Польше, кто стоит с Украиной бок о бок в защите Европы.

"Слава нашим воинам! Слава каждой бригаде, которая сейчас на фронте двигается вперед… Таврическое направление – вы молодцы! Спасибо! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.