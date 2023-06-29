Экоцид на Каховской ГЭС и продвижение ВСУ на фронте: Зеленский обратился к украинцам
Украинские бойцы продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. Вечером 29 июня президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Глава государства отметил, что Украина влияет на силу Европы – это факт. В этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе – в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, сообщает 24 Канал.
Интересно Куда делись российские генералы: Reuters анализирует слухи после мятежа Пригожина
Президент рассказал о заседании Европейского совета
Зеленский рассказал, что заканчиваю день в Верховной Раде. У него будет встреча со спикером Русланом Стефанчуком.
Работаем. А теперь отчет за этот день, насыщенный день. Очень длинный. Заседание Европейского совета – уже традиционно для Украины быть среди членов Евросоюза,
– заметил президент.
По его словам, повестка дня – очевидна:
- защита Украины в этой войне,
- путь к победе,
- поддержка от партнеров,
- украинская поддержка безопасности для всей Европы.
"Украина влияет на силу Европы. Это факт. И в этом году пора на основе этого и других подобных фактов усилить единство в Европе, в частности, началом переговоров о членстве Украины в Евросоюзе", – отметил украинский лидер.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео
Заметьте Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским: что говорила о России
Россияне совершили экоцид на Каховской ГЭС
Президент встретился с 48-м вице-президентом США, сенатором Майком Пенсом.
"Американская поддержка для Украины жизненно важна – от всех американцев, каждой американской семьи, всех общественных сил США, всех политических лидеров, Конгресса – обеих партий, конечно, от Президента США Байдена. Спасибо за эту поддержку!" – заметил президент.
В ходе встречи они обсудили украинскую оборону и взаимодействие стран – с самого начала, с первых дней между украинским и американским народами. Также говорили о:
- оружие,
- возможности воинов ВСУ,
- общие ценности.
Встреча с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны – Грета Тунберг, Маргот Вальстрем и другие. Говорили прежде всего о российском теракте и экоциде на Каховской ГЭС и вообще о работе нашей группы, которая будет заниматься именно теми вопросами, которые напрямую связаны с разрушительным влиянием российской агрессии на природу,
– сообщил украинский лидер.
По его словам, противодействие экоциду – это один из пунктов Украинской формулы мира, и следует реализовать каждый его пункт, все аспекты мира.
"Разговор с Президентом Гватемалы. Формула мира, наше сотрудничество с Латинской Америкой, помощь нам в разминировании, очень важно – в создании трибунала по поводу российской агрессии. Встреча с представителями нашего бизнеса – очень важна, очень содержательна. Я им благодарен", – подчеркнул глава государства.
Лидеры также обсудили:
- как стимулировать экономическую активность в условиях войны,
- как дать больше защиты бизнеса, больше взаимодействия и бизнеса.
Стоит прочесть Три роты убитыми и ранеными, – генерал Тарнавский рассказал о продвижении на Таврии
Президент наградил военных
Зеленский подчеркнул, что сейчас первый приоритет – это оборона, и это очевидно.
Но и экономика тоже важно. Я благодарен всем, кто работает ради Украины, украинцев, кто хранит и создает новые рабочие места, кто платит налоги и кто уже готовится к нашему восстановлению, к масштабной программе трансформации Украины, которую мы обязательно реализуем после нашей победы,
– заметил глава государства.
Он добавил, что сегодня в обращении к сообществу Chatham House, одного из ведущих мировых, британских интеллектуальных центров, рассказал о том, что подготовлены еще 3 новые очень важные указы – о награждении 419 воинов. Всего за время полномасштабной войны государственными наградами уже отмечены более 49 тысяч украинцев и украинок.
"Я благодарю каждого и каждого, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто сейчас в бою, кто сегодня тоже дал нам лучшую новость – о продвижении вперед украинских позиций. Слава вам, наши герои! Спасибо всем в мире, кто нам реально помогает! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.