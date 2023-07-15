Полное освобождение Украины вернет силу международному порядку: новое обращение Зеленского

Украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов с нашей земли. Вечером 15 июля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства рассказал о состоявшихся в июле переговорах, сообщает 24 Канал. Международная работа не останавливается.

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Скорость завершения войны зависит от поддержки Украины

Зеленский рассказал, что сегодня с визитом в Украине – президент и первая леди Кореи.

Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы. Это первый визит Президента Республики Корея в Украину за все время отношений между нашими государствами. Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной.

– заявил украинский лидер.

Он добавил, что уже за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами:

Соединенных Штатов,

Великобритании,

Франции,

Германии,

Нидерландов,

Турции,

Чехии,

Польши,

Словакии,

Болгарии,

Литвы,

Швеции,

Португалии,

Испании,

Канады,

Австралии,

Новой Зеландии,

Южно-Африканской Республики,

Гвинеи-Бисау.

Также были переговоры, встречи и мероприятия, на которых присутствовали:

генсек НАТО Столтенберг,

президент Европейского совета Мишель,

президент Еврокомиссии фон дер Ляйен,

Вселенский патриарх Варфоломей.

"Обращение к студенческому сообществу Аргентины, общение с крупнейшими и самыми перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний. Сегодня – очень содержательно – господин Президент Республики Корея", – отметил глава государства.

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Президент поблагодарил военных

Зеленский заявил, что представители государства будут сохранять самый высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей Украины и украинцев.

Одно из самых страшных, что приносит война, это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где идет российская оккупация, царят насилие, унижение людей,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что благодарен всем партнерам – каждому лидеру, политику, общественному деятелю, стране, которые действительно поддерживают украинцев в том, что только полное освобождение всей их территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах.

"И, конечно, моя благодарность всем нашим воинам. Эти недели на передовой были очень важны", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил:

морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад,

артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь",

47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура",

десантников "Семьдесят девятки",

3-ю отдельную штурмовую бригаду,

5-ю отдельную штурмовую бригаду,

80-ю отдельную бригаду ДШВ,

57-ю отдельную мотопехотную бригаду.

"Я благодарю всех вас! Вы – просто все молодцы! Все, кто храбро, стойко, сильно бьется ради Украины! Украина обязательно победит! Слава вам, воины! Слава всем, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!" – подытожил глава государства.