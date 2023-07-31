Жуткие обстрелы Херсона и Кривого Рога: Зеленский в обращении анонсировал наказание за террор

Силы обороны продолжают героически сдерживать нашествие российских оккупантов. Вечером 31 июля президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства рассказал, что сегодня в семь вечера завершили спасательную операцию в Кривом Роге на месте удара российских ракет, сообщает 24 Канал. Оккупанты использовали 2 ракеты "Искандер".

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Россияне атаковали Кривой Рог и Херсон

Президент заявил, что захватчики применили баллистические ракеты против жилого дома в Кривом Роге – просто против обычных людей, в том числе детей. В одном подъезде разрушились этажи с четвертого по девятый.

Это терроризм, который никто на свете не назовет иначе. По состоянию на данный момент известно о шести погибших, среди них – ребенок: девочка, ее звали Дарья. Ей было всего 10 лет. Вместе с ней погибла ее мать. Ее звали Наталья. Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена русскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,

– подчеркнул Зеленский.

В результате атаки пострадали 69 человек. Десятки из них сейчас находятся в больницах. Среди травмированных есть люди в тяжелом состоянии. Всем пока оказывается вся необходимая помощь.

"И я благодарю каждого и каждую, кто борется за жизнь людей! Спасательная операция была сложной. Падали части конструкции дома. На уровне четвертого этажа – пожар. В общей сложности к спасению были привлечены более 350 работников ГСЧС, полиции, коммунальных служб. Помогали волонтеры. Благодарен всем!" – подчеркнул украинский лидер.

Сегодня он особо отметил спасательную операцию в Кривом Роге:

работников ГСЧС: лейтенанта Вадима Кучкурду, младшего сержанта Владимира Гембихнера, старшину Виктора Илика и Сергея Быцка – заместителя командира государственного военизированного горноспасательного отряда,

полицейских: подполковника Николая Гармаша, капитана Романа Бондарчука,

врачей Владислава Волошина и Константина Исайченкова,

нацгвардейцев: сержанта Андрея Головина, капитана Дениса Терещенко,

коммунальщиков Сергея Дмитриева и Андрея Шайду,

волонтерок Ларису Сидоренко и Викторию Третьяк.

"Спасибо! Очень важно, когда все вместе защищаем жизнь, помогаем преодолевать российский террор!" – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Ракеты по Кривому Рогу выпустили из Крыма

Зеленский рассказал, что, по предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу выпустили с территории временно оккупированного Крыма, из района города Джанкоя.

И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов,

– отметил президент.

Он добавил, что санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.

"И сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в том числе расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы неоднократно предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме", – заметил глава государства.

По его словам, нужно действовать всем вместе:

существенно усиливать санкции за террор;

существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет;

отвечать решительностью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности, дальнобойных ракет, чтобы Силы обороны могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против украинцев, против украинских детей.

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Захватчики обстреляли Херсон

Зеленский заявил, что сегодня же российские изверги обстреляли из артиллерии Херсон. В результате атаки погиб работник полиции.

Мои соболезнования. Ранены 9 человек, в том числе ребенок и 4 волонтера общественного объединения "Город силы"… Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир общей нашей силы – всех в мире, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы преодолеть зло,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что украинцы могут не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости.

"Когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора", – отметил президент.

Он поблагодарил:

всех в мире, кто именно так и делает;

всех, кто защищает свободу и человечность вместе с Украиной.

"И, конечно, наши воины. Бахмут. Весь Донбасс, Орехов и все наши южные позиции, граница, и каждый и каждая, кто бережет покой регионов нашего государства. Наши защитники и защитницы неба. Спасибо вам, наши герои! Работаем над новым оружием для вас! Вместе приближаем победу! Слава Украине!" – подытожил глава государства.