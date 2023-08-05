"Кинжалы" и "Калибры" били по "Мотор Сичи" и Хмельнитчине – часть ракет сбили, – Зеленский

Силы обороны продолжают героически защищать наше государство от российских оккупантов. Вечером 5 августа президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства прокомментировал очередной массированный обстрел, который захватчики совершили сегодня, сообщает 24 Канал.

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В Саудовской Аравии начался саммит по поводу войны в Украине

Зеленский отметил, что сегодня очередной активный день для украинских международных усилий.

Наша команда работает в Джидде, в Саудовской Аравии, на встрече советников лидеров государств по Формуле мира. В общей сложности там представлены 42 страны. Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам, но всех объединяет приоритет международного права,

– заметил президент.

Он добавил, что именно для этого Украина предложила Формулу мира, потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен.

"Очень важно, что там, на полях встречи в Джидде, происходят и двусторонние переговоры с партнерами. Спасибо нашей делегации за эту работу. Консолидация мира – это одна из самых главных задач", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Оккупанты били по "Мотор Сичи"

Зеленский рассказал, что сегодня произошел очередной российский ракетный налет против Украины.

"Кинжалы", "Калибры". Били по Мотор Сичи и по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны. Но сколько бы ни было таких российских атак, все равно они врагу ничего не дадут. Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей,

– заявил президент.

Он добавил, что России не удастся подменить международное право террором, кризисами или каким-либо устрашением.

"Буквально каждую неделю придает мировой действительно силы для защиты нормальной жизни. На этой неделе я благодарю Германию и Литву за новые пакеты оборонной и безопасности поддержки для нас, для наших воинов. Ожидаем и новых решений на следующей неделе – новых пакетов. Работаем и для того, чтобы еще больше достижений и возможностей было у нашей оборонной промышленности", – отметил украинский лидер.

По его словам, результаты есть, все их видят, и это справедливые и правильные результаты, которые показывают государству-агрессору, что такое его агрессия.

"Показывают не по телевизору, а именно там, откуда эта война пришла в Украину, в регион, в мир. Тот, кто несет другим проблемы, пусть сам чувствует, что такое проблемы. И я благодарю Службу безопасности Украины, наших ВМС и каждого воина, кто восстанавливает справедливость и приучает Россию к потерям", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что

Украина в этой войне победит.

Мир в этой войне победит.

Правда, в этой войне победит.

"Главное, чтобы мы все в Украине и все в мире, кто ценит нормальную жизнь, работали на сто процентов без какой-либо остановки ради победы. Наше единство, наше умение наращивать силу, а также умение возвращать войну туда, откуда она пришло. Именно это для России наиболее ощутимо", – подчеркнул Зеленский.

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Продолжается чистка государственных институций

Президент рассказал, что на следующей неделе будет продолжение работы по очистке государственных институций от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину.

Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде.

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что кем бы ни был человек – то ли "военкомом", то ли депутатом, то ли должностным лицом – каждый должен работать только ради государства.

"Так и будет. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины! На всех направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское, Запорожское. Я благодарю каждого, кто двигается вперед, кто ведет за собой. Вперед и только вперед! Слава Украине!" – подытожил глава государства.