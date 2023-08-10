Главная цель – победить в войне, – Зеленский анонсировал в обращении больше оборонных пакетов

Уже 533 дня Силы обороны отражают атаку противника. Поздним вечером 10 августа президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, добытое смелостью всего нашего народа, сообщает 24 Канал.

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Главная цель – победить в войне

Зеленский отметил, что сегодня был утомительный день – день совещаний и встреч.

Продолжаем готовить украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем о нашей главной цели – победить в войне и не проиграть страну. Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей – всего нашего народа,

– заявил президент.

По его словам, готовят еще больше оборонных пакетов для украинских воинов и больше защитных систем для всего общества, в том числе систем ПВО.

"Есть также сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании – закрытый разговор. Но результативный разговор. Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично… Говорил с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Эммануилом", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что идет работа на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать Формулу мира, в частности вернуть в Украину депортированных детей.

"Благодарен Вселенскому Патриархату за готовность помогать. Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше", – подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме – в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, гарантирующий, что все сообщества:

уважаются,

могут донести свое мнение государству,

могут участвовать в решении общественно важных вопросов.

"Государство никогда не допустит, чтобы любое из украинских религиозных общин могло использовать государство-агрессор", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео