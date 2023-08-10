Глава держави наголосив, що Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю усього нашого народу, повідомляє 24 Канал.

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Головна мета – перемогти у війні

Зеленський зауважив, що сьогодні був виснажливий день – день нарад та зустрічей.

Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу,

– заявив президент.

За його словами, готують ще більше оборонних пакетів для українських воїнів та більше захисних систем для всього суспільства, зокрема систем ППО.

"Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову. Із сьогоднішніх зустрічей, про які варто й можна сказати публічно… Говорив із представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом", – зазначив український лідер.

Він додав, що триває робота на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих дітей.

"Вдячний Вселенському Патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі", – наголосив глава держави.

Він підкреслив, що українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі – у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти:

поважаються,

можуть донести свою думку державі,

можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.

"Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор", – зазначив Зеленський.

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