Есть продвижение на Таврическом и Бахмутском направлениях, – Зеленский обратился к украинцам
10 сентября 2023, 21:59Читати новину українською
Силы обороны продолжают защищать наше государство от нашествия русских захватчиков. Вечером 10 сентября президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.
Глава государства отметил, что сегодня вблизи города Часов Яр в Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Для удара они использовали ПТРК.
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