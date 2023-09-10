Есть продвижение на Таврическом и Бахмутском направлениях, – Зеленский обратился к украинцам

10 сентября 2023, 21:59
Читати новину українською

Силы обороны продолжают защищать наше государство от нашествия русских захватчиков. Вечером 10 сентября президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам.

Глава государства отметил, что сегодня вблизи города Часов Яр в Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Для удара они использовали ПТРК.

Интересно В США еще слишком много российских шпионов, – директор ФБР

Президент рассказал о ситуации на фронте

 

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

 

 

Автор: Ольга Котів