Еще один шаг к вступлению в Евросоюз и точные удары с ATACMS: Зеленский обратился к украинцам

Силы обороны продолжают защищать государство от российских оккупантов. Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Глава государства поблагодарил воинов за точные удары по захватчикам. В частности, дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал о заседании Ставки

Зеленский рассказал, что на Ставке были рассмотрены ключевые военные и внешнеполитические вопросы.

Совещание с руководителем ГУР. Длительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на любую угрозу. Мощно отвечаем. Министр финансов Марченко проинформировал о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов,

– заметил президент.

Он добавил, что недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важное внимание было уделено Украине.

"И важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права", – отметил украинский лидер.

По его словам, сегодня также необходимо для начала переговоров с Евросоюзом решение Верховной Рады Украины.

"Закон о политически значимых лицах – politically exposed persons – принят. Ожидаю текст закона на подпись. Задача наша неизменная – в этом году быть готовыми открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза", – объяснил глава государства.

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Украина использовала ракеты ATACMS

Президент провел итоговое совещание по работе Конгресса местных и региональных властей Украины в этом году. По его словам, это важная и результативная площадка прямой коммуникации с общинами и решения насущных вопросов, имеющихся в регионах, взаимодействия местных властей со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой.

Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса. В частности, относительно восстановления и подготовки к зиме. Но, конечно, работу Конгресса следует расширить и на больший спектр вопросов – и по социальной сфере, и по связи, и по созданию рабочих мест, и по многим-многим другим вещам, которые важны людям по всей стране,

– заметил Зеленский.

Также он упомянул о фронте и наших воинах, в частности:

на Лиманском направлении – 54-ю отдельную механизированную бригаду, 68-ю отдельную егерскую бригаду, 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду;

на Соледарском направлении – 92-ю отдельную штурмовую бригаду и 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".

"Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – "Атакамсы" себя показали. Слава Украине!" – подытожил глава государства.