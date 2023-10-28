Украинская Формула мира становится глобальной, – Зеленский обратился к украинцам

Украинские защитники продолжают оборонять наше государство от оккупантов. Президент Владимир Зеленский вечером 28 октября записал свое традиционное обращение.

Глава государства отметил, что сегодня – первый день работы саммита на Мальте – встречи советников и дипломатических представителей относительно украинской Формулы мира, которая постепенно, шаг за шагом становится глобальной, сообщает 24 Канал.

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Формула мира становится глобальной

Зеленский отметил, что на саммите были представлены 66 государств, что очень важно.

Все континенты представлены. Много государств, разные политические традиции. Я благодарю всех лидеров и страны, которые уже поддержали общее видение мира. И есть потенциал для расширения представительства государств. Пункты нашей Формулы созданы именно так, чтобы каждый в мире, кто действительно ценит международное право, мог проявить себя и свои ценности и поддержать глобальные усилия против агрессии,

– отметил президент.

Он добавил, что сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы:

"Ядерная и радиационная безопасность",

"Продовольственная безопасность",

"Энергетическая безопасность",

"Освобождение всех пленных и депортированных людей",

"Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

"По каждому пункту Формулы сформированы группы государств, которые сосредоточились на реализации. Украинскую работу по Формуле ведет Андрей Ермак, привлечены команды Офиса, Министерства иностранных дел, чиновники, представители Верховной Рады Украины. Я благодарен всем, кто придает Украине такую дипломатическую силу", – заметил украинский лидер.

По его словам, в прошлом году, когда он только представил Формулу, мир еще обсуждал разные видения, довольно разные подходы к восстановлению украинской государственной границы и честного мира.

"И мировое большинство постепенно объединяется вокруг общего и справедливого видения, отраженного Формулой мира. Единство мира – это то, что действительно нужно, чтобы агрессоры проигрывали. И это очень символично, что такое сильное проявление международного единства мы имеем именно сегодня, 28 октября, в день, когда вспоминаем в Украине Вторую мировую войну и годовщину изгнания нацистов с нашей территории", – подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что тогда украинский народ вместе со многими народами боролся, чтобы разбить зло, и именно единство дало им необходимую силу:

не только для того, чтобы победить нацизм и наказать нацистов за совершенные ими преступления против человечества – за Холокост, за уничтожение народов,

но чтобы основать такую архитектуру безопасности и мира, которая защитила бы от новой глобальной войны.

"Сейчас видим, что созданная тогда архитектура не сработала. Но единство точно сработает эффективно. Единство всех, кто помогает Украине победить рашизм. И мы его победим. Обязательно. И единство всех в мире, кто работает вместе с нами, вместе со всеми нашими партнерами, чтобы восстановить силу международного права и реальный вес принципов и норм Устава ООН. Мир – не место для агрессий. Человечество придет к этому. Только так можно защитить жизнь", – считает президент.

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Президент отметил пограничников

Зеленский особо отметил украинских пограничников.

Будет такое время – мы делаем все, чтобы его приблизить – когда пограничники Украины будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. А сейчас многие из них вместе со всеми силами обороны и безопасности сражаются на передовой, чтобы приблизить время мира для Украины,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил весь состав Государственной пограничной службы Украины, но особо отметил:

воинов Краматорского пограничного отряда, в том числе старшего сержанта Романа Малыша и майора Вадима Костенко, воюющих на Бахмутском направлении;

воинов Харьковского пограничного отряда, выполняющих задачи в Донецкой области, – старшего солдата Александра Коваленко и старшего лейтенанта Сергея Сидорского;

подразделение Могилев-Подольского пограничного отряда, воюющее на Лиманском направлении – старшего сержанта Александра Леуса;

бригаду "Стальная граница" на Купянском направлении – сержантов Анатолия Павловского, Валерия Покритюка, Николая Билыка и старшего сержанта Максима Базарова.

"Спасибо вам, воины, за уничтожение российской техники и артиллерии! Слава всем, кто сражается и работает ради нашего государства и освобождения всей Украины от оккупантов! Спасибо всем в мире, кто помогает! Слава Украине!" – подытожил глава государства.