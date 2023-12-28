Доклад СБУ, совещание с Умеровым, разговор с Папой: Зеленский обратился к украинцам

О чем говорил президент в 673 день войны – расскажет 24 Канал.

После Рождества президент побеседовал с Папой Римским. Ватикан вовлечен в реализацию Формулы мира.

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Зеленский провел совещание с Умеровым

Оно касалось развития Сил обороны. По словам президента, обсуждали "конкретные вещи, которые нужно сделать". Зеленский заверил, что их сделают. Это позволит сохранить прочность страны и иметь необходимые доводы в разговоре с партнерами.

"Увеличение собственных сил Украины и сохранение консолидации мира – это наша задача. Задача всего государства и каждого, кто работает ради него", – подчеркнул он.

Фронт: стойкость сегодня – залог успехов в 2024 году

Президенту доложили о ситуации на фронте, в частности, в Харьковской, Донецкой, Запорожской областях и на оккупированном левом берегу.

"Стойкость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и чего будем ожидать от следующего года", – говорит Зеленский.

СБУ рассказала, как защищает от коллаборантов

На селекторном совещании обсудили внутреннюю ситуацию, в том числе ликвидацию последствий ударов по Херсону и области, Запорожью и другим регионам. Президент поблагодарил спасателей, врачей и полицейских.

Доклады МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборантов и наводчиков, в противодействии преступности,

– лаконично отметил Зеленский.

США передали новый оборонный пакет

Об этом стало известно поздно вечером 27 декабря. Президент акцентировал, что это 34-й пакет за этот год и "54-й за время нашей защиты от этой российской агрессии". В него вошли ракеты для систем ПВО и "хаймарсов", артиллерия калибра 155 и 105 миллиметров, дополнительная бронетехника.

Я благодарен президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всем тем, кто поддерживает нас в совершенно конкретной задаче: российский террор должен проиграть. Террор всегда должен проигрывать. И мы все вместе в свободном мире это обеспечим – сделаем все, чтобы и в следующем году сохранить надлежащий уровень взаимодействия ради нашей общей силы, силы всех, кто противостоит террору,

– высказался лидер государства.

Зерновой коридор: Украина перевезла много грузов морем

Результаты работы экспортного коридора в Черном море – более 12 миллионов тонн грузов. Как сказал Зеленский, особенно весомы они за декабрь, что ощущается на уровне всей экономики Украины.

Как продвигается заключение договоров о гарантиях безопасности

Прошло совещание, где говорили об итогах года по переговорам о гарантиях безопасности для Украины.

"Есть базовая декларация "Группы семи" – Вильнюсская декларация. Ее уже поддержали 30 государств. Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", – заверил президент.

Папа Римский за справедливый мир для Украины

Только что говорил с Его Святейшеством Папой Франциском. Поблагодарил за поздравления для Украины и украинцев с Рождеством, за пожелание мира – справедливого мира для всех нас. Обсудили нашу совместную работу по Формуле мира – более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше. Я благодарен Ватикану за поддержку нашей работы,

– сообщил президент.

"Я благодарю всех, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах ради Украины! Я благодарю всех, кто помогает и кто работает ради наших общих интересов! Слава Украине!" – завершил обращение Владимир Зеленский.