Після Різдва президент поговорив із Папою Римським. Ватикан залучений у реалізацію Формули миру.

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Зеленський провів нараду з Умєровим

Вона стосувалася розвитку Сил оборони. За словами президента, обговорювали "конкретні речі, які треба зробити". Зеленський запевнив, що їх зроблять. Це дозволить зберегти міцність країни і мати необхідні аргументи в розмові з партнерами.

"Збільшення власних сил України та збереження консолідації світу – це наше завдання. Завдання всієї держави й кожного, хто працює заради неї", – підкреслив він.

Папа Римський за справедливий мир для України

Щойно говорив із Його Святістю Папою Франциском. Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи,

– повідомив президент.