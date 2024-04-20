"Мир объединяется ради Украины": Зеленский обратился к украинцам
Источник:Владимир Зеленский
Украина получила решение, которого ожидала: о пакете американской поддержки. Эту помощь почувствуют и воины на передовой, и наши города и села, которые страдают от российского террора.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении в субботу, 20 апреля. Президент выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление Байдена будут достаточно скорыми.
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Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов.
Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать,
– сказал глава государства.
Зеленский добавил, что Украина ценит каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни, которую Россия хочет зарыть в руинах. По словам президента, Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство, которое является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок.
Россия продолжает обстреливать Украину
Зеленский подчеркнул, что сегодняшний день с самого утра разные регионы Украины провели в условиях воздушных тревог и российских ударов.
От востока до юга. Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Днепровщина, Херсон, область, Одесская область, Николаевщина, Запорожье, Донетчина. Ракеты, удары дронами, артиллерия. Много разрушений, много всего: дома, портовая инфраструктура, объекты энергетики. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибшие,
– сказал президент.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент поблагодарил работников ГСЧС, медицинских работников и полицейских, которые работают на местах попадания, достают людей из-под завалов, останавливают пожары.
Палата представителей проголосовала за помощь Украине
- 20 апреля 2024 года Соединенные Штаты Америки поддержали долгожданный законопроект о помощи нашему государству. Как передает "Голос Америки", все поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.
- В тексте документа речь идет о выделении нашему государству 60,84 миллиарда долларов. Также законопроект должен усилить надзор из-за требований личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.
- Голосование началось в 20:37 по Киеву. Республиканец Кевин Бак хотел затянуть разбирательство и вернуть документ в комитет. В течение процедурного голосования, которое длилось пять минут, представители не поддержали Бака.
- Нардеп Ярослав Железняк подчеркивает, что это еще не финальное голосование в Конгрессе. Второе и уже финальное голосование может быть и через несколько дней. Последним должна стать подпись Байдена.