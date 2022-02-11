Зеленский обсудил с главой ОБСЕ мирный процесс на Донбассе
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 11 февраля встретился с главой ОБСЕ Збигневом Рау. Политики обсудили ситуацию на Донбассе.
Детали встречи политиков
Зеленский и Рау проанализировали мирный процесс и ситуацию с безопасностью на Донбассе. Встреча политиков состоялась в Харькове.
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Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе,
– заявил президент Украины.
Что известно о визите Рау в Украину
Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ прибыл в Украину еще 9 февраля. В Киеве он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.
11 февраля Рау отправился на линию разграничения на Донбассе. После этого политик полетит в Москву.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- 11 февраля пророссийские боевики ранили военного Вооруженных сил Украины. К счастью, воина оперативно госпитализировали. Он находится в удовлетворительном состоянии.
- За прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили "тишину". Они били возле Песков, Зайцево, Гранитного, Тарамчука, Попасной и Водяного.
- 7 и 6 февраля марионетки Кремля также обстреливали позиции ВСУ. Тогда из-за их действий ранения получили двое наших защитников.
- Перед тем под обстрелы попал Павлополь. Известно, что боевики повредили дом местного жителя и школу.
- По данным разведки, в течение недели российские наемники проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. Кроме того, вражеские подразделения переводили в повышенную боевую готовность.
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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:
Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и безопасную ситуацию. Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.