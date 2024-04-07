Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте, с Малюком и Будановым - обстрелы Харькова
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 7 апреля провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой ГУР МО Кириллом Будановым и главой СБУ Василием Малюком. Разговор касался ситуации, которая складывалась в нашем государстве в этот день.
Одна из тем разговора касалась ситуации на фронте. Также Зеленский обсудил с генералами обстрел Харькова оккупантами.
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Зеленский разговаривал с Сырским, Будановым и Малюком
Президент отметил, что в этот день он находился на связи с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Украинский глава и генерал подробно обсудили ситуацию на фронте и планирование наших дальнейших действий.
Кроме того, министр обороны Умеров доложил Зеленскому о ситуации с боеприпасами. По словам президента, украинская власть делает максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства.
Отдельный разговор украинского главы был с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.
Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый,
– отметил Зеленский.
Россияне обстреляли центр Харькова
- В Харькове днем 7 апреля прогремели мощные взрывы. В Харьковской ОВА сообщили, что враг ударил по центральной части города, там уже есть раненые.
- По предварительным данным, российские захватчики ударили по городу ракетами С-300 с территории Белгородской области. Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.
- Городской голова Игорь Терехов также отметил, что вспыхнул пожар на одном из производственных предприятий. Кроме этого, взрывной волной повреждено очень много окон частных домов харьковчан.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что 45-летний мужчина получил осколочные ранения, но от госпитализации отказался. У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Им оказали помощь на месте. Кроме того, на месте событий работают профильные службы, которые оказывают помощь людям и ликвидируют последствия вражеского обстрела центра Харькова.