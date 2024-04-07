Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте, с Малюком и Будановым - обстрелы Харькова

Владимир Зеленский 7 апреля провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой ГУР МО Кириллом Будановым и главой СБУ Василием Малюком. Разговор касался ситуации, которая складывалась в нашем государстве в этот день.

Одна из тем разговора касалась ситуации на фронте. Также Зеленский обсудил с генералами обстрел Харькова оккупантами.

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Зеленский разговаривал с Сырским, Будановым и Малюком

Президент отметил, что в этот день он находился на связи с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Украинский глава и генерал подробно обсудили ситуацию на фронте и планирование наших дальнейших действий.

Кроме того, министр обороны Умеров доложил Зеленскому о ситуации с боеприпасами. По словам президента, украинская власть делает максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства.

Отдельный разговор украинского главы был с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага – очень конкретный и справедливый,

– отметил Зеленский.

Россияне обстреляли центр Харькова