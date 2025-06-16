"Новый оборонный пакет": Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Трампом

15 – 17 июня в Канаде проходит саммит стран "Большой семерки". На полях этого мероприятия состоится встреча президента Зеленского с Дональдом Трампом.

Американская помощь Украине, выделенная при предыдущей администрации, заканчивается. Новые пакеты вооружения для Киева у Трампа не планируют, передает 24 Канал.

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"Никто не представляет, как бороться без США"

Во время пресс-конференции с австрийским лидером в Вене президент Зеленский рассказал о темах, которые хочет обсудить с главой США. Среди них – военная помощь Украине.

Политик подчеркнул, что Киев готов купить у Вашингтона оборонный пакет.

Пока никто не хочет представлять, как жить и бороться без помощи США. Хотя при этом мы должны подтвердить, что сегодня мы говорим о поддержке, принятой еще за прошлые годы. Мы не говорим сегодня с Америкой о новой помощи,

– заметил Зеленский.

Он выразил надежду, что у него будет возможность обсудить военную помощь Украине с Трампом в рамках саммита.

Напомним, что Пентагон заявил о намерении сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году, не уточняя масштабы.