Советник Байдена ответил на обвинения Зеленского в медленной помощи от США

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодарен США за помощь, однако ее нужно больше. Советник Байдена Джейк Салливан сказал, что понимает его.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что говорил бы так же, если бы был Зеленским или военным ВСУ. Об этом он заявил в интервью Фариду Закарии во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве, сообщает NV.

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Салливан объяснил медленные темпы помощи от США

По словам Салливана, в поставках помощи Украине есть логистические преграды, связанные с военно-промышленным комплексом и возможностями производства этих снарядов.

Если бы я был в рядах ВСУ, или если бы как был президентом Зеленским, я тоже говорил бы: дайте больше, быстрее. Понятны причины и основания для этого. Здесь нечего возразить с точки зрения фронтового, так сказать: получается недостаточно быстро, недостаточно много. Но в Вашингтоне мы не занимаемся тем, что сидим и говорим: давайте не будем давать 155-мм [снаряды и пушки], не будем давать средства ПВО, F-16, Bradley, HIMARS с большей скоростью. Речь идет не о том, что мы накладываем такие ограничения. Есть еще логистические преграды,

– сказал Салливан.

Он привел пример, что снаряды 155 мм снимают буквально с конвейера и сразу доставляют на фронт. Однако есть ограничения, которые не дают достичь нужных объемов и скорости.

В то же время Салливан добавил, что США пытаются решить эту проблему через креативные решения. К примеру, когда в Украине исчерпывались ракеты-перехватчики для западных систем ПВО, Штаты решили отдать ракеты, которые изготавливались на заказ для других стран.

Он отметил, что это было непростой задачей, поскольку требовало согласований с партнерами и преодоления значительных бюрократических барьеров.

Если говорить о качестве, объем, интенсивность от начала войны, как она менялась в динамике, я очень горжусь тем, что удалось сделать. Но как сказал президент Зеленский по этому поводу, учитывая то, против чего стоит Украина, мы должны делать больше и лучше. Я согласен с этим,

– сказал Салливан.

Напомним, что недавно Салливан анонсировал большой пакет помощи для Украины. Его должны принять до конца сентября.