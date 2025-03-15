15 марта, 15:33
Зеленский определил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 марта, определил состав переговорной группы Украины по мирным переговорам в рамках взаимодействия с международными партнерами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. Согласно распоряжению президента, в перечень делегации попали четыре чиновника.
Смотрите также "Дьявол в деталях": Зеленский раскрыл подробности переговоров в Джидде
Кто попал в переговорную группу Украины
Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины по достижению справедливого мира. В украинскую делегацию вошли:
- Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;
- Андрей Сибига – Министр иностранных дел Украины;
- Рустем Умеров – Министр обороны Украины;
- Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса президента.