Будем как-то жить, – Зеленский объяснил, как отреагировал на слова Трампа о "диктаторе"

Дональд Трамп во время своих прошлых выступлений назвал Владимира Зеленского "диктатором". Президент Украины откровенно ответил, обидели ли его слова американского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Как реагирует Зеленский на слова Трампа

Дональд Трамп 19 февраля опубликовал в сети скандальное сообщение, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". На пресс-конференции президент Украины признался, что имеет прагматичный подход к отношениям с США, а потому здесь не должно быть места эмоциям.

Зеленский отметил, что не назвал бы слова Трампа в свой адрес комплиментом.

Но для чего обижаться. На слово "диктатор" обижался бы тот, кто действительно диктатор. А так, ну что же сделаешь. Будем как-то жить с США. Диктаторами точно не будем, просто не интересно,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что он законно избранный президент, который пришел к власти, ведь за него в 2019 году проголосовало 73% украинцев. Зеленский отметил, что парламент также выбирал народ Украины.

Президент отметил, что после окончания военного положения в Украине состоятся новые выборы, на которых народ выберет лидера.

"Десятилетиями быть у власти не собираюсь, но и Путину быть у власти в Украине не позволим", – резюмировал Зеленский.

К слову, согласно опросам КМИС, по состоянию на начало февраля, президента Украины поддерживают 57% украинцев. В то же время Дональд Трамп утверждал, что Зеленскому доверяют якобы только 4%.