У него нет права обсуждать наши территории, – Зеленский резко о Уиткоффе

Недавно после встречи с Путиным спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопросы так называемых "5 территорий". Владимир Зеленский жестко отреагировал на подобное предположение.

17 апреля на брифинге глава государства подчеркнул, что сегодня Украина ведет переговоры с США по прекращению огня. И пока он не будет достигнут, Киев не будет обсуждать территории, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Президент подчеркнул, что "красные линии" Украины хорошо известны. "Мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими", – сказал он.

Также политик считает, что Стив Уиткофф принял стратегию Кремля. "Он сознательно или бессознательно распространяет российские нарративы", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что у спецпредставителя Трампа нет мандата, чтобы обсуждать украинские территории, потому что "они принадлежат нашему народу".

Политик заявил, что не относится серьезно к высказываниям Уиткоффа о территориях.

Отдельно президент рассказал, что на встречах в Париже украинская команда обсуждает контингент и гарантию безопасности. А также вопрос о режиме прекращения огня и срывов прекращения огня с российской стороны.