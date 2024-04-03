Россия кроме силы ничего не понимает, – Зеленский об ударах по Татарстану

В последние недели можно услышать негативную реакцию Запада на атаки по российским НПЗ. Зеленский заявил, что осуждать удары по территории России могут лишь те, кто посетит Харьков.

Напоминаем, что недавно сетью распространялась манипулятивная информация о том, что якобы в Совете Безопасности ООН осудили атаку украинских беспилотников на заводе "Шахедов" в Татарстане. Во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, Владимир Зеленский выразил благодарность "различным международным организациям, которые постоянно выражают осуждение", передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

По мнению президента, международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света без воды.

И это важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ, по временно оккупированным территориям, где есть инфраструктурные объекты, так и по военным аэродромам России и на захваченных украинских,

– отмечает Зеленский.

Глава государства также добавил, что ответить таким организациям можно довольно просто.

"Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды. Надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает", – резюмировал Зеленский.

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